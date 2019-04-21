Обнародованы редкие фото Жанны Фриске

Их выложила ее младшая сестра Наталья

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья выложила в сеть ранние фото со своей семьей. На одном из снимков Жанна сидит с собакой около отца. На другой — с обезьянкой. Видимо, фото сделано на курорте во время семейного отдыха.

Еще на одном фото две сестры вместе танцуют.

"Родители, спасибо вам за жизнь. Спасибо за все, что вы мне дали. Ближе вас у меня нет никого. Я безумно вас люблю", — написала Наталья.

Наталья младше Жанны на 12 лет. Сейчас ей 33 года. Большую часть времени она проводит вместе с мужем на Шри-Ланке, где они открыли бар.

Правда доход удается получать не всегда — сильно зависит от сезонного наплыва туристов. Сейчас Наталья в Москве, где работает в салоне красоты.

Она тяжело перенесла смерть родной сестры и говорит, что боль в сердце не утихает до сих пор.