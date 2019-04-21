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"Не дай Бог, чтобы он сошел с этого пути": Кучма обратился к новому президенту Украины

19:35
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

Экс-президент отметил, что страна находится в плачевном состоянии

Бывший президент Украины Леонид Кучма побывал на одном из избирательных участков. После голосования он обратился к новому главе государства.

По словам Кучмы, ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит Украину. Так как страна находится в плачевном состоянии, и новому президенту придется решать давно назревшие проблемы, в числе которых война в Донбассе, и находящаяся на грани дефолта экономика Украины, передает ТАСС.

"Главное быть честным и порядочным перед своим народом. И действительно, не дай Господь Бог, чтобы он сошел с этого пути", - заявил Кучма, добавив, что глава государства только заручившись доверием народа сможет что-то изменить.

Напомним, 21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. В бюллетенях только два кандидата - Порошенко и Зеленский. Согласно соцопросам, юмориста намерены поддержать более 70% украинцев, а действующего лидера страны - только 25%.

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