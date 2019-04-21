Масляков отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах

Ведущий считает это неуместным

Многолетний руководитель КВН Александр Масляков высказался о выборах на Украине. По словам ведущего, кандидатов в президенты можно сравнить с капитанами команд КВН. А дебаты - с конкурсом капитанов, который, как считает Масляков, выдался не очень хорошим.

"На кону же больше, чем победа в одной игре какой-то юмористической. Вещи серьезные. Для меня сильно убедительным не был ни тот, ни другой", - заявил руководитель КВН.

При этом Масляков отметил, что Зеленский ему показался вполне искренним. "Даже как-то с желанием чего-то сделать. По-другому не буду формулировать, потому что не глубоко в эту проблему погружен", - пояснил телеведущий.

Примечательно, что в случае победы бывшего КВНщинка Масляков не будет его поздравлять. "Я не думаю, что он нуждается в моих каких-то, если так случится, поздравлениях или презентах. Я думаю, он проживает свою жизнь, я – свою. И то, что у него связано с КВНом, уже в сравнительно далеком прошлом. Поэтому, не думаю, что такая необходимость с моей стороны уместна", - цитирует Александра Васильевича kp.ru.

Напомним, 21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. В бюллетенях только два кандидата - Порошенко и Зеленский. Согласно соцопросам, юмориста намерены поддержать более 70% украинцев, а действующего лидера страны - только 25%.