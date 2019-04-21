Реакцию Зеленского на результаты выборов сняли на видео

Комик побеждает с разгромным результатом

На Украине завершились выборы президента. В 20:00 были объявлены первые данные по голосованию. Владимир Зеленский наблюдал оглашение результатов экзитполов в своем штабе. Когда на огромном экране высветились цифры, артист не смог сдержать эмоции.

Он радостно обнял жену и прокричал: "Мы сделали это вместе!" После чего принялся прыгать по сцене. В зале в это время взрывали хлопушки и аплодировали победителю.

Немного успокоившись Зеленский поблагодарил украинских избирателей и сделал несколько заявлений. "Спасибо СБУ за то, что держали меня в тонусе", - пошутил он.

Обратился кандидат и к тем, кто голосовал за его соперника. "Я обещаю, что никогда не подведу вас всех", - цитирует комика "Газета.ру".

Напомним, второй тур президентских выборов прошел на Украине 21 апреля. Участки закрылись в 20:00. По данным экзит-полов, Зеленский с большим отрывом лидирует на выборах. За артиста проголосовали более 70% избирателей.