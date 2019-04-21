Порошенко признал разгромное поражение Зеленскому

Пока еще действующий президент обратился к народу

На Украине в 20:00 закрылись избирательные участки, и объявлены первые данные экзитполов. С огромным отрывом на выборах побеждает Владимир Зеленский.

Действующий глава государства Петр Порошенко признал свое поражение, передает РИА Новости. Президент нашел в себе силы поздравить соперника. "Вижу эти результаты экзитполов, а они очевидные и дают обстоятельства сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его", - сказал Порошенко.

После этого он обратился к избирателям. "Дорогие украинцы, уже со следующего месяца я покину пост президента... так решил украинский народ", - сообщил глава государства, призвав своих сторонников никогда не сдаваться. Порошенко пообещал, что останется в политике и "будет защищать украинцев".

Напомним, второй тур президентских выборов прошел на Украине 21 апреля. Участки закрылись в 20:00. По данным экзитполов, Зеленский с большим отрывом лидирует на выборах. За артиста проголосовали более 70% избирателей.