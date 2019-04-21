"Порошенко получил пощечину": как в России отреагировали на победу Зеленского

От проигравшего президента все будут шарахаться, как от прокаженного

Петр Порошенко получил пощечину от собственного народа и потерпел полное фиаско на выборах. Такое мнение высказал член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Победу Владимира Зеленского российский сенатор назвал безоговорочной, и Порошенко бесполезно ее обжаловать. Морозов полагает, что у проигравшего на выборах президента нет политического будущего.

"От него все будут шарахаться, как от прокаженного", - приводит слова Морозова агентство РИА Новости.

Он надеется, что новый президент Украины попытается остановить войну в Донбассе. При этом Морозов подчеркнул, что Россия не обязана публично признавать итоги украинских выборов, но будет с ними считаться.

"Посмотрим, как поведёт себя новый президент. Отказать ему в доверии мы всегда успеем", - подытожил сенатор.

В свою очередь член Совета Федерации Франц Клинчевич полагает, что победа Владимира Зеленского несет риски для Украины. Жесткое противодействие ему будет оказывать Петр Порошенко, который уже заявил, что не собирается уходить из политики.

"Очень многое будет зависеть от способности нового президента сформировать свою команду, а еще в большей степени - от результатов выборов в Верховную Раду. У нового президента есть время, чтобы к ним подготовиться", - сказал он "Интерфаксу".

Отреагировали на победу Владимира Зеленского и в российском МИД. Как заявил статс-секретарь, замглавы ведомства Григорий Карасан, предварительные результаты показывают, что граждане страны проголосовали за перемены. Задача нового президента — реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике.

Петр Порошенко потерпел сокрушительное поражение во втором туре выборов президента Украины. Согласно данным Национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов, Порошенко - 25,3%.