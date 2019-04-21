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Зеленский уже устал и захотел отдохнуть

21:31
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

Победивший на выборах шоумен пообещал не подводить украинцев

Владимир Зеленский после оглашения первых данных о результатах выборов на Украине, заявил, что устал и хочет отдохнуть. Он поблагодарил всех украинцев, которые поддержали его кандидатуру.

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"Спасибо всем украинцам, которые сделали другой выбор. Спасибо всем украинцам, где бы вы сейчас не находились. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех",- сказал Зеленский.

Отдельно он поблагодарил спецслужбы Украины. СБУ, по его словам, на протяжении всей президентской кампании держала его в тонусе. В видеобращении к украинцам Владимир Зеленский заявил, что его победа стала объединением всей страны.

"Главное, что мы сделали, - объединили нашу страну, нашу жизнь, наш народ. Спасибо", - сказал он. Видео публикует ТВЦ.RU.

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. По данным exit-poll, за Владимира Зеленского проголосовали около 73% украинцев. Петр Порошенко признал свое поражение и пообещал помочь оппоненту войти в курс дела. Тем не менее, уходить из политики он не намерен.

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