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Зеленский раздал первые обещания

21:48
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

Петру Порошенко он может дать какой-нибудь пост, "если общество попросит"

Петр Порошенко признал победу Владимира Зеленского и позвонил ему, чтобы поздравить с избранием на пост президента. Об этом рассказал сам Зеленский на брифинге в Киеве.

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Он поблагодарил Порошенко за звонок и рассказал, что тот пообещал ему помощь в любое время. Зеленский заметил, что сделает это, если возникнет такая необходимость. Говоря о политическом будущем своего оппонента, он заметил, что может дать Порошенко какой-нибудь государственный пост, "если общество об этом попросит".

На этом же брифинге победитель президентских выборов раздал первые обещания. По словам Зеленского, он обязательно заменит генерального прокурора Юрия Луценко, поскольку тот — "старая команда". Кроме того, на посту главы государства шоумен намерен активизировать Минский процесс.

"Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать, я думаю, у нас будут замены кадровые, в любом случае, будем продолжать минское направление", - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, он поддержит закон об украинском языке, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. Ранее Петр Порошенко заявил, что подпишет документ до своей отставки, если парламент его одобрит.

Однако своей первой задачей Владимир Зеленский назвал возвращение "пленных и заключенных на родину".

"Я общался с родителями, знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть - не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть - наших ребят домой. Это приоритетная задача", - передает слова Зеленского агентство "Интерфакс".

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