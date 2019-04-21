ЦИК Украины подтвердил сокрушительное поражение Порошенко

Итоговые данные Национального экзит-пола показали, что Владимир Зеленский набрал 73%

Центризбирком Украины начал подсчитывать голоса на выборах президента. Победу одерживает Владимир Зеленский.

По итогам обработки 1,08% бюллетеней шоумен набирает 70,36% голосов. За пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали 27,29% украинцев.

Данные в режиме онлайн обновляются на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Данные Центризбиркома подтверждают результаты опросов на выходе с избирательных участков. За шоумена проголосовали 73% украинцев, за действующего главу государства - 25,5%. Петр Порошенко уже признал свое поражение и поздравил оппонента с убедительной победой.