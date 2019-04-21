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ЦИК Украины подтвердил сокрушительное поражение Порошенко

22:06
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

Итоговые данные Национального экзит-пола показали, что Владимир Зеленский набрал 73%

Центризбирком Украины начал подсчитывать голоса на выборах президента. Победу одерживает Владимир Зеленский.

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По итогам обработки 1,08% бюллетеней шоумен набирает 70,36% голосов. За пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали 27,29% украинцев.

Данные в режиме онлайн обновляются на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Данные Центризбиркома подтверждают результаты опросов на выходе с избирательных участков. За шоумена проголосовали 73% украинцев, за действующего главу государства - 25,5%. Петр Порошенко уже признал свое поражение и поздравил оппонента с убедительной победой.

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