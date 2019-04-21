США запретили Зеленскому трогать Порошенко

Проигравший президент получил гарантии неприкосновенности

Петр Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности. Об этом заявили источники украинских СМИ в Вашингтоне.

Как пишет издание Страна.ua, проигравший во втором туре президент заручился поддержкой своих заокеанских покровителей сразу же, как появились первые данные экзитполов. Вашингтон якобы даже предупредил людей новоизбранного президента Владимира Зеленского, чтобы те "не трогали" Петра Порошенко.

Сам пока еще действующий президент заявил ранее, что признает свое поражение, но уходить из политики не намерен. По словам Порошенко, его соперника ждет очень сильная оппозиция.

Зеленский на брифинге в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о будущем Петра Порошенко, сказал, что может рассмотреть возможность предоставления ему государственного поста. Это, по словам шоумена, должно захотеть украинское общество.

Второй тур выборов на Укрине прошел 21 апреля. Владимир Зеленский одержал уверенную победу, набрав около 73% голосов. За Петра Порошенко проголосовали около 25% украинцев.

Источник: Strana.ua.