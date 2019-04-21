Запад поздравил Зеленского с победой

Европейские лидеры надеются на продолжение сотрудничества

Владимир Зеленский начал принимать поздравления с победой на выборах президента Украины. Одним из первых западных лидеров, с которым новоизбранный глава государства переговорил по телефону, стал Эмманюэль Макрон.

Зеленский и Макрон побеседовали по телефону. О чем шла речь, не сообщается. Перед этим шоумену позвонил президент Польши Анджей Дуда. Он поздравил Зеленского с победой и пригласил его с визитом в свою страну.

В свою очередь глава Европейского совета Дональд Туск назвал победу Владимира Зеленского решающим днем для Украины. Он заявил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Киеву.

"Свободные выборы и мирная смена власти равняется сильной украинской демократии. Поздравляем Владимира Зеленского", - написал Туск в твиттере.

Не откажется от поддержки Киева и НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг также поздравил шоумена с победой и заявил, что Украина является ценным партнером блока.

Не остался в стороне и Вашингтон. Посольство США на Украине поблагодарило всех, "кто обеспечивал мирные президентские выборы", а также Петра Порошенко, который, по мнению американских дипломатов, за пять лет приложил много усилий "для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии".

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. Владимир Зеленский, по предварительным данным, набирает около 73% голосов. За Петра Порошенко проголосовали около 25% украинцев. Он уже признал свое поражение и пообещал уйти в оппозицию Зеленскому.