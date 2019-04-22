ЦИК: Порошенко обошел Зеленского только в одном регионе Украины

К этому часу обработано 70,33% протоколов избирательных комиссий

На Украине к этому часу обработано 70,33% протоколов избирательных комиссий. Лидерство остается за Владимиром Зеленским. За комика отдали свои голоса 73% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,66% украинцев. Недействительными признаны 2,32% бюллетеней.

По данным ЦИК, Зеленский лидирует в абсолютном большинстве регионов Украины. Порошенко поддержали лишь во Львовской области и на избирательных участках за рубежом, где в голосовании приняли участие почти 55 тысяч человек.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Как сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко, официальные итоги голосования будут подведены 30 апреля. Между тем Петр Порошенко признал сокрушительное поражение. Он позвонил сопернику и поздравил с победой.