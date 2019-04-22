ЦИК Украины объявил промежуточные итоги выборов президента

Владимир Зеленский лидирует с 73,19% голосов избирателей

Владимир Зеленский уверено лидирует по итогам второго тура выборов президента Украины. На данный момент обработано уже 89% бюллетеней. Больше 73% голосов - по-прежнему в пользу Зеленского. Поддержка Порошенко немного сократилась - 24,48%.

Больше 73%! Рекордный для современной Украины результат и фатальное поражение действующей власти. В штабе кандидата - праздник! Перед публикой Зеленский с супругой появились под музыку из сериала "Слуга народа". Ведущий, правда, сначала назвал его Владимиром Владимировичем, хотя тот Александрович. Недоразумение исправили.

"Сейчас не будет никакого пафоса. Я просто хочу сказать спасибо своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили. Моей жене – за силу и выдержку. Спасибо правоохранителям за честную службу. Спасибо СБУ за то, что держали меня в тонусе", - сказал будущий президент Украины.

Отдельно Зеленский обратился к избирателям в социальных сетях: "Мы объединили Украину, объединили нашу жизнь, объединили наш народ". Анонсирована масштабная кадровая перестановка. В частности, Зеленский сменит генпрокурора. А вот студия "95-й квартал" как-нибудь проживет без своего идейного вдохновителя. Немалая часть вопросов касалась конфликта на юго-востоке Украины.

"Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать. Я думаю, у нас будут замены кадровые. В любом случае, мы будем продолжать минское направление, будем идти до конца, чтобы прекратить огонь. Мы будем вести очень мощную информационную войну для того, чтобы прекратить огонь в Донбассе", - заявил Зеленский.

Отвечая на вопросы, он с русского переходит на украинский, а затем наоборот. И тут же подчеркивает - будет защищать "ридну мову" как гарант. В Верховной Раде сейчас находится соответствующий законопроект, и к нему у Зеленского есть вопросы. Впрочем, именно этот документ может стать прощальным подарком Порошенко. Пока еще действующий президент заявил: если Верховная Рада подсуетится и все-таки примет закон до дня окончания его полномочий, Порошенко его подпишет. В его штабе сегодня - гробовая тишина. От былых союзников ни следа. Не пришли премьер Гройсман, генпрокурор Луценко и мэр Киева Кличко. А ведь втроем поддерживали его выдвижение на съезде партии. Унизительные для действующего главы государства экзитполы - 25%. Сопернику он уже позвонил, поздравил с победой и предложил помощь, если понадобится, конечно.

"Никогда не сдавайся, слышу я, и сейчас, когда вижу эти результаты экзитполов, а они очевидные и дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Я уйду из президентского офиса, но я хочу твердо заявить - я не уйду из политики. Боже, храни Украину!" – прокомментировал поражение Порошенко.

Он клятвенно обещает защищать европейский путь Украины. Очевидно, рассчитывая на предстоящие осенью парламентские выборы. Зеленский столкнётся с серьезной проблемой. Назначения на все ключевые посты в стране проходят через Верховную Раду, где большинство пока у Петра Порошенко. Народ, как это показали прошедшие выборы, ждет перемен.

- Голосовали за то, чтобы жизнь у нас стала лучше и спокойнее. Чтобы перестали нас мучать всякими повышениями коммунальных платежей, войной и так далее. Чтобы все было нормально.

- Не безразлична мне судьба Украины. Позитивно все оцениваем. Чтобы молодым дали перспективу для работы.

Явка на этих президентских выборах тоже рекордная - больше 62%. В лидерах - центр и восток страны. Активно голосовали жители Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областей. А вот на западной Украине на участки пришла лишь треть избирателей. Проживающих в нашей стране украинцев, а это по разным подсчетам от 7 до 10 миллионов человек, Киев права голоса лишил. Точно также поступили и с жителями Донбасса. Только лишь это вызывает серьезный вопрос о легитимности выборов. Голосование шло под пристальным присмотром американского посла. Еще утром Мари Йованович зачем-то посетила один из избирательных участков, хотя избирательным правом не обладает. Разумеется, на это никто и никак не реагирует.

"Были зафиксированы единичные случаи, так называемого подконтрольного голосования. Это когда определенные граждане ведут учет людей, которые пришли на избирательные участки. На данный момент мы устанавливаем все обстоятельства", - сообщил председатель правления Комитета избирателей Украины Станислав Жолудев.

Обработку протоколов и окончательный подсчет голосов у ЦИК, по всей видимости, займет несколько дней. Ну, а эксперты, невзирая на амбициозные планы проигравшего эти выборы президента, уже советуют ему паковать чемоданы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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