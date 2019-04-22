В Сирии по карте боевиков нашли схрон с танком и боеприпасами

Российская военная полиция обнаружила Т-62 с полным боекомплектом

В пригороде сирийской столицы обнаружен крупный склад боеприпасов. Его оставили боевики при отступлении. Среди находок - мины, гранаты, самодельные взрывные устройства и даже танк.

Фугасы, мины, гранаты, пулеметные ленты. Такие арсеналы патрули российской военной полиции находят чуть ли не ежедневно. Находки передают сирийским коллегам. Специалисты точно определяют, что из себя представляет тот или иной снаряд.

"У террористов было много и штатных, и самодельных боеприпасов. Например, газовые баллоны для орудий "Адского огня". Кроме того, здесь есть емкости с опасными взрывчатыми веществами до 15 килограмм. Их могли использовать в качестве фугасов", - сказал командир группы инженерного обеспечения Маяс Махмуд Эйса.

Но все это мелочи по сравнению с такой находкой. Маршевая ступень ракеты зенитки "Печора". Вообще-то ЗРК предназначен для уничтожения воздушных целей, но боевики именно эту часть могли использовать для проведения взрывов в жилых кварталах. В этом белом цилиндре - тонна твёрдого топлива. Утилизировать все эти адские машины нужно грамотно. Главное - одновременная детонация. Вместе с схронами боеприпасов бывают и другие находки.

"В ходе патрулирования города Думы к нам обратился мирный житель. Сообщил о том, что обвалились здания. В ходе осмотра мы обнаружили тоннель, в котором обнаружили уцелевший аэрофотоснимок с отмеченными на нем позициями запрещенной в России террористической группировки "Джейш аль-Ислам". Съездили на место - обнаружили танк", - сказал военный полицейский.

Т-62 с полным боекомплектом. Отступая, террористы пытались взять его на буксир, но бросили. Все подходы заминировали. Машина ещё послужит, говорят танкисты. Ее передадут в войска. В разминированные районы постепенно возвращаются мирные жители. Люди обустраивают быт. В прямом смысле латают крышу над головой.

- Когда мы вернулись, я не узнал свой дом. Хотя большая его часть и уцелела. Я нанял бригаду строителей, да и соседи вызвались помочь, уже почти все работы завершили. Надеюсь, через месяц перевезу сюда всю семью.

Тем, кто возвращается, помогает государство. Правда, иногда люди не могут заехать в свои дома. Специалисты строительной комиссии обследуют каждое здание. Зачастую, вывод неутешительный. То, что не подлежит восстановлению, сносят целыми кварталами, чтобы расчистить площадку под новое строительство . Помогает в этом и утилизация найденных боеприпасов. Что называется - двойная польза.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, "ТВ Центр". Сирия.