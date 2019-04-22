Кровавое воскресенье на Шри-Ланке: кто стоит за атаками на христиан

Жертвами террористов стали уже 290 человек

В результате серии терактов на Шри-Ланке, по последним данным, погибли 290 человек, в том числе много иностранцев. Сообщается, что военные обнаружили и обезвредили еще одно взрывное устройство возле крупнейшего аэропорта острова. Накануне в стране прогремело восемь мощных взрывов. По данным нашего посольства, россиян среди них нет. Местные силовики провели операции по задержанию подозреваемых. Арестованы, по меньше мере, 24 человека, которые могут быть причастны к подготовке взрывов.

Спецоперация на окраине Коломбо. Поднявшись по лестнице, силовики распыляют слезоточивый газ. Вскоре задержанный мужчина идет в сопровождении полицейских, сохраняя внешнее спокойствие. Толпа свидетелей сначала расступается, но в последний момент пытается устроить самосуд – правоохранители встают живым щитом.

В считанные часы после совершённых терактов были задержаны больше десяти человек. Власти называют их религиозными экстремистами, но пока не уточняют, к какой именно группировке причисляют себя возможные фигуранты дела. Местные СМИ предполагают, речь может идти о запрещенной в России террористической организации "Даухид Джамаат" - то есть армии единобожия и джихада.

"Мы не дадим экстремистским группировкам возможности делать то, что они делали. Все виновные в этом прискорбном террористическом акте будут как можно скорее взяты под стражу. Лица установлены, проводятся необходимые следственные действия, и в ближайшее время они будут задержаны", - заявил министр обороны Шри-Ланки Руван Вийеварден.

В воскресенье утром восемь взрывов прогремели в фешенебельных отелях и католических церквях – прихожане пришли туда на пасхальные службы. Теракты были организованы в разных частях страны. Как минимум две бомбы привели в действие "смертники". В течение суток число жертв превысило 200 человек. Около 500 получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Мощность зарядов была такой, что в соседних зданиях выбиты стекла, а в самих помещениях мебель разлетелась на щепки.

"Я услышал взрыв, а потом на нас обрушилась крыша. Мы схватили детей и выбежали через заднюю дверь. В больнице я узнал, что мой зять пострадал", - рассказал прихожанин одной из пострадавших церквей Сильвестр.

Сложно подвергнуть сомнению, что атака была направлена против христианского меньшинства – оно составляет около 7% населения острова. Кроме того, теракт унес жизни по меньшей 35 иностранцев. По данным МИД, россиян в списке пострадавших нет.

"Я бы хотел попросить правительство начать беспристрастное и эффективное расследование и выяснить, кто стоит за этой атакой, а также наказать их безжалостно, поскольку только животные могут так себя вести", - отреагировал архиепископ Коломбо Малькольм Ранджит.

Свои соболезнования народу Шри-Ланки выразили главы большинства стран мира. Французский лидер Эммануэль Макрон назвал случившееся "отвратительными актами", британский премьер Тереза Мэй призвала совместно работать над тем, чтобы никто не испытывал страх, исповедуя веру. Дональд Трамп выразил готовность прийти на помощь. Послание президенту республики направил и Владимир Путин.

"Хотел бы подтвердить, что Россия была и остаётся надёжным партнёром Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма. Рассчитываю, что исполнители и заказчики столь жестокого и циничного преступления, совершённого в разгар пасхальных торжеств, понесут заслуженное наказание. В нашей стране разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых", - говорится в письме президента России.

Выступая в Ватикане в священный для католических христиан день, Папа Римский Франциск осудил жестокое насилие на Шри-Ланке.

"Я с глубокой грустью узнал новость о серьёзных терактах, которые произошли в день Пасхи. Отдаю в руки Господа всех, кто трагически погиб, и молюсь за раненых, а также всех, кто страдает от этого драматического события", - сказал Папа Римский Франциск.

Ростуризм рекомендует нашим соотечественникам, отдыхающим на острове, проявлять осторожность и не покидать курортные зоны.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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