В Забайкалье более 600 человек лишились крова из-за пожаров

В регионе введен режим ЧС

Площадь природных пожаров в России превысила 21 тысячу гектаров. Больше всего возгораний - на юге и юго-востоке Забайкальского края.

Огонь там затронул 17 населенных пунктов, передает "ТВ Центр". В списках пострадавших и потерявших жилье - более 650 человек. Четверо жителей в тяжелом состоянии находятся в реанимации. В регионе введен режим ЧС. Ситуацию осложняет сильный ветер. В тушении задействованы около полутора тысяч человек и авиация. Особый противопожарный режим сейчас действует в 22 регионах России. Более пяти тысяч военнослужащих приведены в боевую готовность в связи с обострением пожарной обстановки на Дальнем Востоке.