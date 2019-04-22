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В Забайкалье более 600 человек лишились крова из-за пожаров

09:16
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

В регионе введен режим ЧС

Площадь природных пожаров в России превысила 21 тысячу гектаров. Больше всего возгораний - на юге и юго-востоке  Забайкальского края.

Огонь там затронул 17 населенных пунктов, передает "ТВ Центр". В списках пострадавших и потерявших жилье - более 650 человек. Четверо жителей в тяжелом состоянии находятся в реанимации. В регионе введен режим ЧС. Ситуацию осложняет сильный ветер. В тушении задействованы около полутора тысяч человек и авиация. Особый противопожарный режим сейчас действует в 22 регионах России. Более пяти тысяч военнослужащих приведены в боевую готовность в связи с обострением пожарной обстановки на Дальнем Востоке.

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