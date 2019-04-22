"Порох, Украину ты отпусти": народ отмечает поражение Порошенко на выборах

Украинцы на видео в соцсетях поют от радости и танцуют

Предварительные результаты президентских выборов на Украине широко обсуждают как внутри страны, так и за её пределами, и, безусловно, в России. Политики и эксперты, в частности, задаются вопросом, сможет ли новый президент стать по-настоящему независимым политиком, наладить отношения с нашей страной и принести мир в Донбасс.

- Порох прощай, Порох прости, Порох, Украину ты отпусти.

Первая реакция на результаты выборов не заставила себя ждать долго. Украинцы поют от радости, танцуют, выкладывают в соцсетях видео, как они отмечают поражение Петра Порошенко.

- Вот так, ребята, мы уничтожаем бывших президентов.

Появились и так называемые фотожабы. Люди смеются, что президенту скоро придется бежать из страны.

Сторонники лидера, который побил антирейтинг украинских кандидатов в президенты, проигравших выборы во втором туре, уже меняют политические цвета. В буквальном смысле. Телеканал "Эспрессо", там во времена Порошенко призывали уничтожать пророссийски настроенных людей в Донбассе, изменил оформление и позеленел.

Информацию о супруге Владимира Зеленского поспешили удалить с экстремистского сайта "Миротворец", который создавался нардепом Антоном Геращенко. Он теперь тоже противник Порошенко. Однако в украинской оппозиции уверены - проиграл не только президент, но и вся политическая система.

"С учетом того приговора и разгрома, который произошел, это приговор не только уходящему президенту. Это приговор всем ветвям власти. Это и парламенту, который за пять лет превратился в подносчика снарядов для президента и занимался политическими амбициями. Это приговор правительству, которое поднимало тарифы, цены, всё что угодно, но не занималось экономикой", - уверен лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

Однако полагать, что курс Украины при новом президенте резко повернет с запада на восток - как минимум рано. Об этом говорят и схожие программы Зеленского и Порошенко, и реакция американских партнеров страны. Посольство США в Киеве опубликовало поздравления, когда подсчет голосов только начинался: "Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов на Украине. Мы надеемся на продолжение крепкого партнёрства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским".

Накануне госсекретарь США Майк Помпео по телефону общался с Владимиром Зеленским, для приличия позвонив и Порошенко. Спецпредставитель из Вашингтона Курт Волкер прямо пообещал, что США останутся на Украине надолго.

В МИД России победу Зеленского комментируют более сдержано. На Смоленской площади отметили, что народ голосовал за перемены, но надежды избирателей еще нужно реализовать. В Москве ждут первых реальных дел новой украинской власти.

"Главное, чтобы была договороспособность. И чтобы было уважение у новой или у новой старой власти к международным обязательствам Украины. В числе таких обязательств - международно-правовой инструмент. Резолюция Совета Безопасности, которая одобрила минские договоренности. Сердцевина этих договоренностей - прямой диалог между Киевом и Донецком, а также Луганском. Вот это будет главным осилком, если хотите", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Эксперты гадают, насколько независимым окажется Зеленский в роли президента. Его как минимум бизнес-партнером считается олигарх Игорь Коломойский. Даже если команда победителя решит проводить честную социальную политику, делать этого не дадут долги перед западными кредиторами. Зеленский как победитель получил самое бедное государство в Европе.

"Конечно же, за Зеленского сейчас начнется борьба, за подходы к нему. За то чтобы диктовать ему, за то чтобы давать ему мудрые советы", - прокомментировал политолог Владимир Корнилов.

"Нужно будет увидеть его решительность с первых минут вступления в должность. Что будет с Верховной Радой, будет ли она функционировать полгода. Вы знаете, что большинство сегодня в Верховной Раде так или иначе аффилировано с Порошенко", - рассказал министр внутренних дел Украины в 2011-2014 годах Виталий Захарченко.

Проигравший выборы президент теперь надеется провести свою партию в парламент. Выборы назначены на октябрь, но далеко не все верят, что у Порошенко есть шансы.

"Я считаю, что он после такого сокрушительного поражения становится токсичным активом. Общество ему показало: "Ты всё провалил". Три четверти украинского населения, все области Украины, включая западную", - сообщил политолог Михаил Погребинский.

Что же касается Владимира Зеленского - сегодня он празднует победу и принимает поздравления от лидеров иностранных государств. Звонки, как сообщают украинские СМИ, поступали до глубокой ночи.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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