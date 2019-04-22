Столкновение спецназа с протестующими в Грузии сняли на видео

Жители Панкисского ущелья выступают против строительства ГЭС

Около 50 пострадавших, повреждённые автомобили и спецтехника. В Панкисском ущелье в Грузии произошли массовые столкновения между правоохранителями и местными жителями, передает "ТВ Центр".

В воскресенье несколько сотен человек вышли на акцию против возведения гидроэлектростанции из-за опасений, что ее работа негативно скажется на окружающей среде. Люди блокировали строительную технику. В район стянули силы полиции и спецназа. Демонстранты пустили в ход камни и палки - в ответ правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ. Обстановка разрядилась только ближе к вечеру. На место прибыли главы МВД, Минрегионразвития и Минприроды страны, пообещав жителям временно приостановить строительство.

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