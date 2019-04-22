Тяжелобольной Моисеев покинул Россию

Музыкант отправился в Майами

Певец Борис Моисеев уехал из России. Артист отправился на отдых в Майами. О путешествии сообщили представители музыканта в его официальном Instagram.

Агенты Моисеева опубликовали фото, на котором певец запечатлен со своей командой. "Борис Моисеев на отдыхе в Майами // 20.04.2019", - гласит подпись к снимку (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим.Ред.).

На фото исполнитель хита "Голубая луна" выглядит отлично. Поклонники артиста даже предположили, что состояние певца значительно улучшилось.

Отметим, что 17 апреля Моисеев посетил юбилейный концерт Аллы Пугачевой. После этого в СМИ появилась информация, что певца привели на мероприятие под руки. Он сам якобы не смог удержать даже букет цветов.