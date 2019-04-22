10 любопытных фактов о будущей первой леди Украины Елене Зеленской

Что известно о женщине, которая уже более 20 лет сопровождает будущего президента Незалежной

На Украине прошел второй тур президентских выборов: комик Владимир Зеленский почти в три раза опережает действующего президента страны Петра Порошенко. После обработки 90,25% протоколов, за представителя партии "Слуга народа" проголосовали 73,18% украинцев.

Вместе с властью на Украине сменится и первая леди страны – на место 57-летней Марины Порошенко придет 41-летняя Елена Зеленская. Кто она такая? ТВЦ.RU подготовил подборку фактов о жизни супруги будущего президента.

№1. Елена Зеленская (в девичестве - Кияшко) родилась на Украине в Кривом Роге. Будущая первая леди Украины младше своего мужа на 12 дней: Владимир родился 25 января 1978 года, а Елена - 6 февраля 1978 года.

№2. В школе они учились в параллельных классах, но не знали друг о друге. Познакомились будущие супруги уже во время обучения в университете: Елена поступила в Криворожский технический университет, а Владимир - в Криворожский экономический институт.

№3. Владимир и Елена встречались восемь лет, после чего в 2003 году расписались. Сейчас пара воспитывает двух детей: 15-летнюю дочь Александру и шестилетнего сына Кирилла.

№4. Супруги гармонично дополняют друг друга. Елена – обладатель спокойного темперамента, ее сложно вывести из себя. А Владимир, наоборот, очень эмоциональный активный и вспыльчивый. Благодаря Елене конфликты в семье решаются быстро и безболезненно.

№5. Зеленская, получив диплом архитектора, никогда не работала по специальности. После окончания вуза она устроилась в компанию мужа – студию "Квартал 95", где начала писать сценарии для юмористических номеров. Именно Елена является автором образа учителя истории Василия Петровича Голобородько из сериала "Слуга народа", благодаря которому и возникла идея выдвижения Зеленского в президенты.

№6. Согласно декларации о доходах, Елена Зеленская является обладательницей двух квартир площадью 129,8 и 284 квадратных метра. Также в собственности жены будущего главы государства находятся автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic, парковочное место и треть нежилого помещения площадью в 337,8 квадратных метра.

№7. Также Зеленской принадлежит 0,1% студии "Квартал-95" и 25% акций в ООО "Зелари Фиш" – это фирма по переработке и консервированию рыбы.

№8. Елена Зеленская одевается скромно и со вкусом, однако испытывает слабость к люксовым брендам и хорошим ювелирным изделиям. Так, по информации украинских СМИ, будущая первая леди носит часы Breguet и украшения Graff.

№9. Изначально Елена не одобрила желание мужа баллотироваться в президенты, но затем все-таки смирилась с его решением. Она рассказала, что идея пойти в президенты возникла после комментариев в социальных сетях, оставленных под публикацией сериала "Слуга народа": люди хотели видеть Зеленского своим президентом.

№10. Чем именно будет заниматься Елена, находясь в роли первой леди, пока неизвестно. Однако она уже выразила готовность редактировать президентские речи мужа.