Наташа Королева публично обратилась к Зеленскому

Певица поздравила артиста с победой на выборах

Победа на выборах президента Украины актера Владимира Зеленского порадовала многих российских звезд. Знаменитости поздравляют коллегу с победой.

Не осталась в стороне и киевлянка Наташа Королева. Певица вспомнила о совместной работе с Зеленским и публично обратилась к нему.

"Хочу поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах !!! Шо сказать , молодец сделал всех красиво", – написала в Instagram артистка (орфография и пунктуация автора сохранены - Прим.Ред.).

К посту Королева прикрепила видео выступления на одной из юмористических программ. На коротком ролике Зеленский и Королева обмениваются шутками.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По промежуточным результатам, с более чем 70% голосов лидирует Зеленский. Как сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко, официальные итоги голосования будут подведены 30 апреля. Между тем Петр Порошенко признал сокрушительное поражение. Он позвонил сопернику и поздравил с победой.