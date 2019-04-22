Наташа Королева публично обратилась к Зеленскому

Певица поздравила артиста с победой на выборах
Победа на выборах президента Украины актера Владимира Зеленского порадовала многих российских звезд. Знаменитости поздравляют коллегу с победой.
Не осталась в стороне и киевлянка Наташа Королева. Певица вспомнила о совместной работе с Зеленским и публично обратилась к нему.
"Хочу поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах !!! Шо сказать , молодец сделал всех красиво", – написала в Instagram артистка (орфография и пунктуация автора сохранены - Прим.Ред.).
К посту Королева прикрепила видео выступления на одной из юмористических программ. На коротком ролике Зеленский и Королева обмениваются шутками.
Напомним, второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По промежуточным результатам, с более чем 70% голосов лидирует Зеленский. Как сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко, официальные итоги голосования будут подведены 30 апреля. Между тем Петр Порошенко признал сокрушительное поражение. Он позвонил сопернику и поздравил с победой.