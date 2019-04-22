Объявлены итоги выборов на Украине

Центризбирком Украины обработал 94,43% электронных протоколов

После обработки 94,43% электронных протоколов Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко почти на 50%. По данным ЦИК Украины, 73,18% избирателей во втором туре проголосовали за него, а 24,49% - за действующего главу государства.

На сайте ведомства указано, что 2,32% бюллетеней признаны недействительными. Кроме того, по официальной информации, более 11 миллионов избирателей проигнорировали второй тур выборов президента.

Тем временем Зеленский продолжает принимать поздравления по итогам второго тура выборов. Президент США Дональд Трамп уже поздравил его "с блестящей победой". В Белом доме сообщили, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, выразил надежду, что совместными усилиями с новым украинским лидером им удастся "углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества".