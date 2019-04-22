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Любовь Успенская экстренно госпитализирована

09:37
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Певице стало плохо перед концертом

В одну из столичных больниц доставлена Любовь Успенская. Певице стало плохо перед вылетом в Барнаул, где должен был состояться ее концерт.

Информацию о госпитализации артистки подтвердили организаторы концерта, передает ТАСС. "Она не вылетела в Барнаул. Сейчас ждем решения по самочувствию", - сообщили представители Успенской, добавив, что скорее всего, концерт будет перенесен на другую дату.

Любовь Успенская - российская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии "Шансон года". Визитной карточкой Успенской является песня "Кабриолет".

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