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Последний муж жестоко избивал Цывину

09:59
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Артистке доставалось за малейшую провинность

Российская актриса Яна Поплавская рассказала подробности личной жизни покойной Ирины Цывиной.

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Четвертый муж, 49-летний бизнесмен Александр Благонравов, регулярно избивал Цывину за малейшую провинность и всячески издевался над ней. "Вся спина, вся руки, она была вся синяя. Ее муж ее страшно избивал", - цитирует Поплавскую интернет-газета "Дни.ру".

Благонравов страдал от алкоголизма. Цывина несколько раз кодировала его. Однако все было тщетно. Супруг не собирался бросать пить и более того, приучал Ирину к этой пагубной привычке.

По словам Поплавской, Цывиной не везло с мужчинами. По-настоящему счастлива она была только со вторым мужем - народным артистом Евгением Евстигнеевым, они прожили вместе шесть лет.

Ирина Цывина ушла из жизни в ночь на 18 апреля. Ей было 55 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Прощание с артисткой пройдет 22 апреля в московском Доме кино.

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