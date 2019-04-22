Последний муж жестоко избивал Цывину

Артистке доставалось за малейшую провинность

Российская актриса Яна Поплавская рассказала подробности личной жизни покойной Ирины Цывиной.

Четвертый муж, 49-летний бизнесмен Александр Благонравов, регулярно избивал Цывину за малейшую провинность и всячески издевался над ней. "Вся спина, вся руки, она была вся синяя. Ее муж ее страшно избивал", - цитирует Поплавскую интернет-газета "Дни.ру".

Благонравов страдал от алкоголизма. Цывина несколько раз кодировала его. Однако все было тщетно. Супруг не собирался бросать пить и более того, приучал Ирину к этой пагубной привычке.

По словам Поплавской, Цывиной не везло с мужчинами. По-настоящему счастлива она была только со вторым мужем - народным артистом Евгением Евстигнеевым, они прожили вместе шесть лет.

Ирина Цывина ушла из жизни в ночь на 18 апреля. Ей было 55 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Прощание с артисткой пройдет 22 апреля в московском Доме кино.