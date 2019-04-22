Запреты Страстной недели: традиции каждого дня

Начались самые строгие дни Великого поста

У православных христиан началась Страстная неделя – это шесть самых строгих дней Великого поста перед Пасхой, которая в этом год отмечается 28 апреля.

С понедельника по четверг включительно положено сухоядение: верующие могут есть постный хлеб, сырые овощи, мед, сухофрукты и орехи. В Страстную пятницу нельзя есть до вечерней службы. Тем не менее, священнослужители напоминают, что пост могут не соблюдать тяжело больные, беременные женщины, кормящие матери, военные, рабочие, путешественники и дети до семи лет.

На Страстной неделе не празднуют дни Святых, не поминают умерших, не играют свадьбы. В эти дни нельзя ругаться, сквернословить, предаваться веселью, употреблять алкоголь. Нужно молиться, каяться, избавиться от дурных помыслов, совершать как можно больше добрых дел.

В храмах проходят торжественные службы. В эти дни верующие вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа: Тайную вечерю, предательство Иуды, осуждение Христа, возведение на Голгофу и распятие.

В Страстной понедельник, 22 апреля, вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, которого продали в рабство собственные братья. Начинается торжественный чин мироварения. В этот день следует завершить все работы по дому.

В Страстной вторник верующие вспоминают речи Иисуса в Иерусалимском храме. В этот день верующие могут заняться более мелкими делами: стиркой, глажкой и ремонтом одежды.

В Страстную среду следует исповедаться. В этот день вспоминают предательство Иуды Искариота, который продал Иисуса Христа за тридцать сребреников и грешницу, которая омыла ноги Спасителя и помазала их миром. Из дома нужно вынести последний мусор, а также подготовиться к следующему дню.

В Чистый четверг, 25 апреля, паства причащается, верущие вспоминают Тайную Вечерю Иисуса Христа с учениками. Православные готовят дом к Пасхе: убираются, стирают, красят яйца и пекут куличи.

В Страстную пятницу верующие вспоминают о страданиях Христа на кресте. Это день траура. По традиции запрещено есть до того момента, пока из храма во время богослужения не вынесут плащаницу.

Великая суббота, 27 апреля, посвящена воспоминаниям о погребении и пребывании во гробе тела Иисуса Христа. В церквях проходят торжественные богослужения, а в храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит благодатный огонь. В этот день священные облачаются в светлые одежды и освящают куличи, пасхи и яйца.

Вечером в субботу начинается самая главная служба – верующие встречают Пасху. После полуночи начинается празднование Воскресения Христова.