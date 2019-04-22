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Осторожно, Пасха! Эксперты оценили опасность муки, яиц и творога

10:27
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Семь из восьми марок творога попали в черный список

Система независимого контроля качества "Росконтроль" проверила самые ходовые пасхальные продукты - яйца, творог и муку. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU. 

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Эксперты исследовали яйца отборной категории шести брендов: "Окское", "Волжанин", "Лето", "Золото Сеймы", "Роскар - Экстра", "Лента. Они усомнились в качестве марок "Лето", "Золото Сеймы" и "Роскар – Экстра", поскольку в них нашли антимикробные препараты ципрофлоксацин, энрофлоксацин и триметроприм. Остальные бренды прошли проверку, говорится на сайте организации. 

"Росконтроль" также проверил пшеничную хлебопекарную муку высшего сорта пяти торговых марок: "Сокольническая", "Мелькомбинат", MAKFA, "Рязаночка", "Настюша". Эксперты рекомендовали к покупке только "Рязаночку", "Мелькомбинат" и MAKFA. Мука от других производителей попала в черный список. 

Последний пасхальный продукт, который оказался в списке специалистов, - это творог жирностью девять процентов. Экспертам понравилась только одна марка из восьми – "Брест-Литовск". "Домик в деревне", "Простоквашино", "Коровка из Кореновки", "Останкинское", "Милава", "Искренне Ваш" и "Дмитровский молочный завод" были забракованы. При этом четыре последних продукта вообще оказались опасны для потребителей, так как они содержат слишком много плесени и дрожжей. 

Напомним, христиане в России будут отмечать пасху в воскресенье, 28 апреля.  

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