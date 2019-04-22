Зеленский победил с рекордным результатом

Украина выбрала нового президента

На Украине завершается подсчёт голосов на выборах президента. К этому часу Центризбирком обработал 95% бюллетеней. Во втором туре победу одерживает Владимир Зеленский. Кандидат от партии "Слуга народа" набрал рекордные 73% голосов. А вот для Петра Порошенко президентская гонка обернулась полным провалом.

Три сезона Владимир Зеленский служил народу в роли президента в телесериале. Теперь делать это ему предстоит пять лет в реальной жизни. Песня из фильма, видимо, должна была заглушить звенящую тишину в ожидании данных экзитполов, и едва они появились на экране, зал взорвался.

Официальных данных подсчета голосов можно уже не ждать. Трехкратное превосходство над оппонентом. Даже телеканалы тут же выводят на экраны титры: "Страна избрала президента". Сам Зеленский, часто переходящий с украинского на русский, от волнения вдруг начинает говорить по-английски.

Кто в зале пустил слезу - члены команды Зеленского или кто-то из журналистов - остается за кадром. Зато в штабе Петра Порошенко - он в эти минуты тоже проводит брифинг - камера крупным планом показывает его лицо. Президент старается держаться, но голос дрожит. 25% - это не просто проигрыш, это провал.

"Никогда не сдавайся, слышу я, и сейчас, когда вижу эти результаты экзитполов, а они очевидные и дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Я уйду из президентского офиса, но я хочу твердо заявить - я не уйду из политики. Боже, храни Украину!" – сказал Порошенко.

Зеленскому Порошенко предлагает свое плечо, на которое молодой политик может опереться, пока будет осваиваться в президентском кресле. Вопрос об этом журналисты тут же адресуют победителю.

"Господин Порошенко предложил мне свою помощь. Если она мне понадобится, я ему позвоню. Почему нет? Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу, и если они скажут, что хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, может быть, я не знаю. Давайте попробуем все-таки новыми силами что-то сделать. Очень хочется", - заявил Зеленский.

Из этих слов следует, что в своей команде Зеленский Порошенко не видит. Заявляет: кадровые перестановки будут масштабными. В частности, уже решена судьба генпрокурора Луценко - отставка. Будет ли новый президент проводить кадровые чистки с возбуждением уголовных дел, например, в окружении Порошенко, Зеленский пока предпочитает не анонсировать. Зато об отношениях с Россией и разрешении конфликта в Донбассе высказывается определенно.

"Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать. Я думаю, у нас будут замены кадровые. В любом случае мы будем продолжать минское направление и идти до конца, чтобы прекратить огонь. Мы будем вести очень мощную информационную войну для того, чтобы прекратить огонь в Донбассе", - заверил кандидат от партии "Слуга народа".

Об информационной войне Зеленский говорит уже не в первый раз. Намеренно или нет используя слово, которое за пять лет конфликта для жителей юго-востока Украины стало символом беды. Одновременно Зеленский обещает защищать украинский язык, но заставлять людей использовать его не намерен. Зато уходящий Порошенко среди своего наследия может оставить скандальный закон о языке. Он заявил, что если Верховная Рада в ближайшие дни подсуетится и примет документ, то он его подпишет. А на брифинге в своем штабе пока еще действующий президент защищал мову весьма своеобразно - поблагодарил международное сообщество за поддержку по-английски.

Эксперты считают: избиратели голосовали, прежде всего, не за Зеленского, а против Порошенко и его политики.

- Небезразлична мне судьба Украины. Позитивно все оцениваем. Чтобы молодым дали перспективу для работы.

- Проголосовала сегодня за будущее Украины. Очень долго думала за кого отдать свой голос.

Даже в родной для Порошенко Одесской области за него проголосовали меньше избирателей, чем где-либо. А вообще эти выборы стали рекордными во всех отношениях. И по проценту поддержки победителя, и по явке - она составила 62%. И это при том, что действующие власти лишили возможности голосовать по разным оценкам от семи до десяти миллионов человек. Это жители Донбасса и украинцы, находящиеся сейчас в России. Это один из факторов, который ставит легитимность выборов под сомнение. Следующее голосование на Украине в октябре. Порошенко уже заявил, что будет бороться за Верховную раду. Сейчас его коалиция там представляет собой разрозненные группы, собрать которые в настоящее парламентское большинство политику с такой поддержкой вряд ли под силу.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".