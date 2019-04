Чего ждут от нового президента Украины в России и на Западе

Как мир реагирует на избрание Владимира Зеленского

На Украине существует запрос на новые подходы в решении проблем. Это показал результат выборов, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что взаимодействие Москвы и Киева теперь может улучшиться и пожелал новому руководству соседней страны ставить интересы народа выше политической конъюнктуры. С победой Владимира Зеленского поздравили представители десятка государств.

Поздравления Владимиру Зеленскому начали стекаться со всего мира еще до того, как ЦИК приступила к подсчету голосов. Как только после закрытия участков были опубликованы данные экзитполов, стало понятно: трехкратный разрыв между кандидатами в пользу актера однозначно говорит о поражении действующего президента.

Из-за океана тут же раздался телефонный звонок. Разговор был инициирован американской стороной. Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой, а украинский народ с проведением мирных и демократических выборов в стране. Впрочем, судя по заявлениям из Вашингтона, в принципе, не так важно, кто формально будет на посту президента страны, погрязшей в долгах и, по сути, находящейся под внешним управлением. Буквально накануне второго тура спецпредставитель США по Украине Курт Волкер без обиняков заявил, что американцы пришли на Украину всерьез и надолго.

Очевидно, для американцев важен был транзит власти, он состоялся. Состоялся именно с тем человеком, который продолжит реализовывать идеи того же Порошенко, может быть, в другой форме. Но я полагаю, что один носитель антироссийской идеологии сменится на другого. Может быть, более либерального, но здесь нет никакого противоречия относительно заявлений американской стороны", - сказал социолог Лера Дзгоева.

Из европейских лидеров новоизбранного президента одним из первых поздравил Эммануэль Макрон. Такой же молодой глава государства, как и избранный Зеленский, он оказался дальновиднее многих своих более опытных коллег. Пока Ангела Меркель уже после позорного для Петра Порошенко первого тура продолжала принимать его в Германии и всячески поддерживать, французский лидер пригласил в Париж обоих кандидатов. Кстати, на тот момент, когда актер уже принял поздравления от США, Канады, Франции, Австрии, Швеции, Польши, Литвы, Латвии, Великобритании, Германия продолжала отмалчиваться. Хотя, тому же Петру Порошенко Ангела Меркель звонила после первого тура, чтобы поздравить с выходом во второй.

Примечательно, что большинство лидеров ограничились поздравлениями в Интернете. Например, глава британского МИДа Джереми за красивыми и громкими словами спрятал простую мысль: цель - оторвать навсегда Украину от России.

"Теперь вы в действительности станете слугой народа. С нетерпением ждём возможности работать вместе. Соединённое Королевство продолжает поддерживать Украину, выбранный ей евроатлантический путь, процесс реформ и обеспечения безопасности страны", - сказал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Поздравления через соцсети Зеленский получил и от Совета Европы и НАТО, и от главы североатлантического альянса. Все называют Киев ценным партнером, правда, ни в один союз никто не зовет. Ну, так если только ракетные комплексы какие разместить на территории Незалежной, чтобы грозить Москве.

"Поздравления Владимиру Зеленскому с победой. Украина - ценный партнер НАТО, и мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества", - говорится в твите Йенса Столтенберга.

Западные СМИ на итоги выборов пока реагируют с осторожностью и пытаются проанализировать, who is мистер Зеленский и почему Украина выбрала именно его. Объяснения репортеров The Washington Post явно не внушают оптимизма.

"Миллионы избирателей, уставшие от войны и экономических трудностей, выразили недоверие правящим элитам и открыли новую эру неопределенности геополитического существования нации", - говорится в материале WP.

Российский премьер Дмитрий Медведев, комментируя итоги выборов в соседней стране, пока также ограничился комментарием в соцсетях . Подчеркнув, что результаты - это явный запрос общества на новые подходы при решение проблем. "Главное, что следует пожелать новому украинскому руководству,– здравомыслие. И, конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры. Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие. А значит – решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев", - написал Дмитрий Медведев.

Украинский истеблишмент, пока, видимо, переваривает результаты и пытается понять, как дальше взаимодействовать с новоизбранным президентом. А кто-то, возможно, уже и пакует чемоданы. Зато украинский народ не скрывает эмоций. Украинцы песнями и танцами отмечают поражение Петра Порошенко.

- Порох прощай, Порох прости, Украину ты отпусти!