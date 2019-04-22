Власти Шри-Ланки знали о возможности терактов

Несмотря на это, никаких мер принято не было

Число жертв серии терактов на Шри-Ланке возросло до 290 человек. Еще 500 пострадали. За сутки в стране прогремели восемь взрывов – в отелях, храмах и в жилом комплексе. Среди погибших – десятки туристов. Сообщается, что россиян в их числе нет.

Возле церкви святого Антония - груды битого стекла. Внутри, сломанная мебель, обрывки одежды, пятна крови. И такая же картина еще в трех католических соборах, где накануне во время празднования Пасхи прогремели взрывы. А это уже отели. Развороченные панели и окна. Территория вокруг оцеплена военными. Убирать помещения пока не разрешают. Следователи собирают осколки самодельных бомб и поражающие элементы, чтобы установить типы и мощность фугасов.

"Был отдан приказ найти виновных, для раскрытия этого преступления мы усилим полицию и следственные группы всеми имеющимися у нас силами, мы не можем допустить такого рода преступлений, мы также изучим все недостатки в работе спецслужб, чтобы подобное не повторялось", - сказал премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе.

Недостатки в работе, о которых говорит премьер-министр, очень дорого обошлись Шри-Ланке. Как выяснилось, информация о возможных терактах появилась у спецслужб примерно десять дней назад, но выйти на след потенциальных преступников, то ли не смогли, то ли не успели.

"В связи с нападениями арестованы 24 человека. Кроме того, нам удалось найти еще одну самодельную бомбу на дороге, которая ведет к главному терминалу аэропорта", - сообщил старший офицер полиции Руван Гунасекера.

В поисках задействована агентура, информаторы и даже свидетели, чтобы установить заказчиков и организаторов.

"Люди, которые не смогли попасть внутрь церкви, потому что было очень тесно, сидели снаружи и видели, как идет молодой человек, с очень большой и тяжелой сумкой, он выглядел спокойно, ничего подозрительного, а потом прогремел очень сильный взрыв", - вспомнил прихожанин церкви Святого Антония Дилип Фернандо.

Среди задержанных и водитель грузовика, в котором боевики перевозили взрывчатку. Установить исполнителей будет сложнее. Шесть из восьми взрывов совершили смертники. Полиция подозревает, что нападения устроены запрещенной в России террористической группировкой "Таухид Джамаат". Точнее, боевиками ее ячейки на Шри-Ланке. Группировка имеет обширную пособническую сеть на арабском востоке и в Азии. И прославилась сотнями аналогичных преступлений и чистками по религиозному признаку в Ираке и Афганистане. А позже вошла в состав запрещенной в России террористической организации Аль-Каида. В полиции не сомневаются, что все взрывы на острове были хорошо подготовлены и скоординированы. Впрочем, пока ни одна из известных террористических организаций ответственность за убийства 290 человек на себя не взяла.

Среди жертв терактов - как минимум 37 иностранцев. В том числе граждане Турции, Дании, Китая, Нидерландов, США, Великобритании, Японии.

"Мы хотели бы выразить соболезнования семьям погибших и наше сочувствие пострадавшим, мы не можем простить такого рода террористические акты и решительно их осуждаем", - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В Москве к зданию посольства Шри-Ланки люди несут цветы и свечи. В знак траура по погибшим в полночь на Останкинской башне погасили подсветку. А в Париже погасла иллюминация на главном символе города.

"В Шри-Ланке есть христиане, буддисты, мусульмане, индуисты; это страна, где можно найти любую религию. Поэтому мы были шокированы, когда услышали про теракты", - сказал житель Парижа Олитха.

На Шри-Ланке временно отключены социальные сети и мессенджеры. Закрыты школы и университеты. Утром власти отменили введенный накануне комендантский час. Но действуют ограничения на внутренние авиарейсы. Работает - и то с большими задержками - только международный аэропорт.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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