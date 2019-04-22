Коммунисты в день рождения Ленина возложили цветы к мавзолею

Шествие возглавил Геннадий Зюганов

В понедельник исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ленина. Коммунисты проводят акции памяти, передает "ТВ Центр".

Самая масштабная состоялась этим утром в Москве. На Красной площади собрались несколько сотен человек: представителей коммунистической партии России, члены общественных организаций и молодёжных движений. Участники акции возложили цветы и венки к Мавзолею Ленина. Шествие возглавил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Ленин - это великий Октябрь, это великая индустриализация, великая победа, великий космос и ракетно-ядерный паритет. Ленинско-сталинская модернизация не имеет аналогов в мире, ленинско-сталинская модернизация давала 15% прироста в год и девять тысяч лучших на ту пору предприятий всего за десять лет трудовой истории человечества", - сказал он.