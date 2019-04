Утечка новой серии "Игры престолов" вызвала переполох

Вторая серия финального сезона сериала "Игра престолов" утекла в Сеть до официального релиза. Это вызвало нешуточное беспокойство фанатов сериала, которые боятся спойлеров.

21 апреля граждане Германии, которые оплатили просмотр восьмого сезона "Игры престолов" на сервисе Amazon Prime, получили доступ ко второму эпизоду. Это произошло в результате технической ошибки. Amazon Prime закрыл доступ к новой серии, но было уже поздно.

Новый эпизод в плохом качестве выложили на форуме Reddit и других интернет-ресурсах, где его посмотрели самые нетерпеливые фанаты. На сайте HBO вторая серия появилась только в 4 утра по московскому времени.

По признанию многих любителей сериала, понедельник для них становится тяжелым испытанием, поскольку в течение всего рабочего дня они стараются не замечать спойлеры в соцсетях, чтобы не портить себе удовольствие от просмотра новой серии. "Понедельник напоминает мне минное поле, потому что нужно избегать спойлеры", - написал один юзер. "Пытаюсь удержать себя от просмотра слитого в сеть второго эпизода "Игры престолов", - признался пользователь Twitter. "Почему они не могут контролировать утечки?" - возмущается кто-то еще.

Примечательно, что первая серия нового сезона тоже оказалась в Сети раньше официальной премьеры.

Как ранее сообщалось, первую серию "Игры престолов", которую показали 14 апреля, посмотрели рекордные 17,4 миллиона зрителей в США. Финальный сезон стал самым упоминаемым в соцсетях за всю историю шоу.

WTF!! #GameOfThrones season 8 episode 2 has been leaked online. Why can't they control the leaks? pic.twitter.com/CTTJKaBEIu