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Утечка новой серии "Игры престолов" вызвала переполох

11:06
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Спойлеры пугают фанатов больше, чем белые ходоки

Вторая серия финального сезона сериала "Игра престолов" утекла в Сеть до официального релиза. Это вызвало нешуточное беспокойство фанатов сериала, которые боятся спойлеров.

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21 апреля граждане Германии, которые оплатили просмотр восьмого сезона "Игры престолов" на сервисе Amazon Prime, получили доступ ко второму эпизоду. Это произошло в результате технической ошибки. Amazon Prime закрыл доступ к новой серии, но было уже поздно. 

Новый эпизод в плохом качестве выложили на форуме Reddit и других интернет-ресурсах, где его посмотрели самые нетерпеливые фанаты. На сайте HBO вторая серия появилась только в 4 утра по московскому времени.

По признанию многих любителей сериала, понедельник для них становится тяжелым испытанием, поскольку в течение всего рабочего дня они стараются не замечать спойлеры в соцсетях, чтобы не портить себе удовольствие от просмотра новой серии. "Понедельник напоминает мне минное поле, потому что нужно избегать спойлеры", - написал один юзер. "Пытаюсь удержать себя от просмотра слитого в сеть второго эпизода "Игры престолов", - признался пользователь Twitter. "Почему они не могут контролировать утечки?" - возмущается кто-то еще. 

Примечательно, что первая серия нового сезона тоже оказалась в Сети раньше официальной премьеры. 

Как ранее сообщалось, первую серию "Игры престолов", которую показали 14 апреля, посмотрели рекордные 17,4 миллиона зрителей в США. Финальный сезон стал самым упоминаемым в соцсетях за всю историю шоу. 

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