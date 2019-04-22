Картину Левитана за 2 млн украли в Москве и выставили на торги

Одним из предполагаемых похитителей стала женщина

Злоумышленники похитили в Москве картину Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня", стоимость которой оценивается в два миллиона рублей.

19 апреля директор Центра научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова Александр Чваль сообщил в полицию о краже принадлежавшего ему полотна.

По его словам, он передал картину женщине, указав в расписке, что произведение искусства оценивается в 35 тысяч долларов. Женщина передала полотно неизвестным лицам. После этого Чваль узнал, что его собственность выставили на продажу на сайте аукционного дома "Литфонд". За подлинник попросили 2,6 миллиона рублей, пишет РЕН ТВ.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Отметим, что Исаак Левитан работал над картиной "Летний пейзаж. Пашня" в период с 1880 по 1890-е годы.

Как ранее сообщалось, в январе 32-летний Денис Чуприков похитил из Третьяковки картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Злоумышленника задержали на следующий день. Полотно вернули в музей.