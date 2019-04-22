Десятилетняя дочь Алсу оправдалась за скандал с песней Началовой

Микелла подверглась необоснованной критике

Дочь певицы Алсу Микелла подверглась необоснованной критике после выступления на шоу "Голос.Дети". Народу не понравилось, что десятилетняя девочка исполнила песню покойной Юлии Началовой "Герой не моего романа".

Россияне сочли, что ребенка заставили сыграть на трагедии, чтобы разжалобить членов жюри. Девочка не стала терпеть пересуды и выступила в свою защиту.

Микелла написала в Instagram пост, посвященный песне Юлии Началовой "Герой не моего романа". Дочь Алсу поблагодарила поклонников за поддержку и объяснила, насколько важна для нее эта композиция.

"Песня гениальной Юлии Началовой "Герой не моего романа" для меня очень много значит. Я мечтала ее спеть на проекте ГолосДети, когда еще Юлечка была с нами Хотелось, чтобы она услышала, чтобы она дала совет", - пояснила девочка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

Свое выступление Микелла посвятила любимой певице, пишет издание "Дни.ру". "Я решила, что буду петь именно эту песню, чтобы память о ней продолжала жить", - отметила юная исполнительница.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга.