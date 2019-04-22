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В России по-новому будут находить виновных в срывах авиарейсов

11:54
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Обновленные правила позволят точнее определять виновных в задержках рейсов

Министерство транспорта разрабатывает новый метод учета задержек авиарейсов, правила не менялись со времен Советского Союза. Новые нормы учета должны повысить пунктуальность перевозчиков.

В частности, ведомство предлагает детализировать причины задержек и четка указывать виновного - аэропорт, авиакомпанию или оператора наземного обслуживания. Если авиакомпания задержит или отменит более 20% рейсов в течение месяца, то ей могут ограничить действие сертификата эксплуатанта. Исключение – срывы по погодным условиям.  

Как сообщает газета "Известия", аэропорты и авиакомпании должны предложить свои варианты изменения методов учета регулярности авиарейсов.

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