Какая судьба ждет животных после закрытия контактного зоопарка

Со следующего года десятки зверьков могут оказаться на улице

Со следующего года в России вступают изменения в закон "Об ответственном обращении с животными", которые ставят под запрет передвижные контактные зоопарки.

Зоозащитники уверены, что после нововведения многие владельцы контактных зоопарков, которых интересует только прибыль, просто выгонят зверьков на улицу или потихоньку утилизируют. Отследить этих животных очень непросто, поскольку учет передвижных зоопарков никто не ведет, пишет газета "Известия".

Зоозащитники стараются пристроить брошенных животных. Некоторые из них отправляются в зоопарки - как в частные, так и в государственные, других забирают неравнодушные россияне.

Некоторым требуется лечение, и они отправляются в ветеринарные клиники и центры реабилитации. "Затисканные шиншиллы и хомячки, попугаи. Абсолютно вялые кролики с оторванными ушами и больными лапами, носуха с оторванным хвостом - оторвали дети во время "контактных игр", - описала одну из ситуаций зоозащитница.

Часто опасные травмы получают не только животные. Нередко владельцы зоопарков не делают своим питомцам необходимые прививки и тогда становятся опасными для людей.