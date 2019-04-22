ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Какая судьба ждет животных после закрытия контактного зоопарка

12:28
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Со следующего года десятки зверьков могут оказаться на улице

Со следующего года в России вступают изменения в закон "Об ответственном обращении с животными", которые ставят под запрет передвижные контактные зоопарки.

Госдума после восьми лет споров приняла закон о защите животных
На право завести собаку предложили сдать экзамен
Журналисты "ТВ Центра" развеяли слухи о "концлагере" в приюте для собак в Ермолове

Зоозащитники уверены, что после нововведения многие владельцы контактных зоопарков, которых интересует только прибыль, просто выгонят зверьков на улицу или потихоньку утилизируют. Отследить этих животных очень непросто, поскольку учет передвижных зоопарков никто не ведет, пишет газета "Известия".

Зоозащитники стараются пристроить брошенных животных. Некоторые из них отправляются в зоопарки - как в частные, так и в государственные, других забирают неравнодушные россияне.

Некоторым требуется лечение, и они отправляются в ветеринарные клиники и центры реабилитации. "Затисканные шиншиллы и хомячки, попугаи. Абсолютно вялые кролики с оторванными ушами и больными лапами, носуха с оторванным хвостом - оторвали дети во время "контактных игр", - описала одну из ситуаций зоозащитница.

Часто опасные травмы получают не только животные. Нередко владельцы зоопарков не делают своим питомцам необходимые прививки и тогда становятся опасными для людей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Контактный зоопарк
Контактный зоопарк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.