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"Это самое страшное": Сафронов о замалчиваемой причине смерти Началовой

12:52
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Прошлым летом Началова обратилась к гадалке

Художник Никас Сафронов не исключил, что смерть певицы Юлии Началовой могло спровоцировать ее хождения по гадалкам и ясновидящим. Артистка могла впечатлиться словами гадалки и поверить в пророчество. Мысли о плохом всегда тянут за собой нехорошее.

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"Это самое страшное – когда человек начинает верить в плохое. Может внешне противиться предсказанию, но подсознательно думать: а вдруг правда? И все больше тонуть в мыслях о том, что действительно скоро умрет, приближая этим самовнушением кончину. Может быть, так было и с Юлей?", - предположил Сафронов.

По словам друзей певицы, прошлым летом Началова была у гадалки, которая предупредила ее о скорой смерти. Ее кончину якобы приближает наложенная порча, пишет интернет-газета "Дни.ру".

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище. У певицы осталась 12-летняя дочь Вера от второго брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с родителями Началовой.

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