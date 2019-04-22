"Это самое страшное": Сафронов о замалчиваемой причине смерти Началовой

Прошлым летом Началова обратилась к гадалке
Художник Никас Сафронов не исключил, что смерть певицы Юлии Началовой могло спровоцировать ее хождения по гадалкам и ясновидящим. Артистка могла впечатлиться словами гадалки и поверить в пророчество. Мысли о плохом всегда тянут за собой нехорошее.
"Это самое страшное – когда человек начинает верить в плохое. Может внешне противиться предсказанию, но подсознательно думать: а вдруг правда? И все больше тонуть в мыслях о том, что действительно скоро умрет, приближая этим самовнушением кончину. Может быть, так было и с Юлей?", - предположил Сафронов.
По словам друзей певицы, прошлым летом Началова была у гадалки, которая предупредила ее о скорой смерти. Ее кончину якобы приближает наложенная порча, пишет интернет-газета "Дни.ру".
Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище. У певицы осталась 12-летняя дочь Вера от второго брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с родителями Началовой.
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