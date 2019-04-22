"Жена президента не должна быть вульгарной": Лисовец оценил стиль Елены Зеленской

Эксперт дал совет супруге нового украинского лидера

Новой первой леди Украины стала Елена Зеленская. К ее внешнему виду сейчас прикованы взоры модниц и модников по всему миру. Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец рассказал ТВЦ.RU, как должна выглядеть жена президента и может ли Зеленская носить дорогостоящие аксессуары.

Судя по декларации о доходах Елены Зеленской, первая леди Украины имеет слабость к брендовым аксессуарам. Она носит ювелирные украшения от Graff, а также часы премиум-марок Breguet и Piaget.

По мнению Владислава Лисовца, некоторым украинцам может не понравиться, что их первая леди щеголяет в золоте и бриллиантах, однако злопыхатели должны уяснить для себя одну простую вещь: обладательницей этой роскоши Елена Зеленская стала еще до того, как ее муж победил на президентских выборах. Богатые и успешные люди имеют полное право носить свои украшения, подчеркнул знаток моды.

"Лучше, когда первая леди не обманывает свой народ. Все это имея, держать это дома и носить только на те мероприятия, где народ не увидит и фотографий не будет, - это мне кажется нечестным. Для первой леди, как и для президента, важно быть честным по отношению к своей стране и к своим гражданам. Эти аксессуары очень любят успешные люди, а неуспешные не становятся президентами и их женами. Почему бы в этом не ходить? Не продавать же ей сейчас это все и не ходить в масс-маркете, дабы соответствовать своему народу.

Если бы у всех была возможность носить Cartier, Breguet, Graff, то любая бы женщина делала это, - продолжает Владислав Лисовец. - Не делают это только те, кто пытается обманывать людей вокруг них. А так, это нормальная практика: когда ты богатеешь, становишься известным, ты начинаешь пользоваться благами, дорогими вещами, покупать более качественные бриллианты и часы. В этом нет ничего зазорного. Но нужно объяснить людям, что все это уже было [куплено или подарено до победы Зеленского на выборах]. И важно стараться быть полезным своему народу. То, что ты носишь, - это не самое важное. Важно, что ты делаешь и как ты относишься к своей стране".

Принято считать, что Елена Зеленская умеет подбирать образы, которые не только гармонируют с внешним видом мужа, но и выгодно подчеркивают ее внешность. Зеленская выглядит сдержанно и элегантно. При этом иногда она позволяет себе удивить людей неожиданным принтом и расцветкой.

"Жена президента не должна быть вульгарной, - сказал ТВЦ.RU Владислав Лисовец. - Все остальное имеет место быть. Мы живем в XXI веке. Когда такие люди становятся президентами, их жены не должны ходить в старческой одежде, как серые скучные бабки. Очень красиво, когда первая леди страны чуть-чуть сексуальная, красивая, ухоженная. Она всех женщин в своей стране подтягивает, чтобы все выглядели опрятно".

По словам стилиста, многие женщины, не имеющие вкуса, одеваются чересчур ярко. При этом обилие ярких красок в гардеробе отнюдь не всегда говорит о дурновкусии человека. "Если она не выглядит как цветочная клумба, то почему бы и нет? Это обычная женщина, а женщина должна быть красивой, ухоженной, эффектной и вдохновляющей. Несмотря на свой статус, она может быть разной: иногда скромной, иногда очень женственной, иногда молодой, иногда взрослой", - отметил Лисовец.

Как сообщалось ранее, 21 апреля жители Украины выбрали нового президента. Согласно данным экзитполов, шоумен Владимир Зеленский набрал 73% голосов и одержал победу над Петром Порошенко с его 25% голосов. Через месяц Зеленский официально вступит в должность президента.