ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Жена президента не должна быть вульгарной": Лисовец оценил стиль Елены Зеленской

13:30
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Эксперт дал совет супруге нового украинского лидера

Новой первой леди Украины стала Елена Зеленская. К ее внешнему виду сейчас прикованы взоры модниц и модников по всему миру. Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец рассказал ТВЦ.RU, как должна выглядеть жена президента и может ли Зеленская носить дорогостоящие аксессуары. 

Первая леди Украины Елена Зеленская. 7 фото из ее жизни
10 любопытных фактов о будущей первой леди Украины Елене Зеленской
Зеленский раздал первые обещания

Судя по декларации о доходах Елены Зеленской, первая леди Украины имеет слабость к брендовым аксессуарам. Она носит ювелирные украшения от Graff, а также часы премиум-марок Breguet и Piaget. 

По мнению Владислава Лисовца, некоторым украинцам может не понравиться, что их первая леди щеголяет в золоте и бриллиантах, однако злопыхатели должны уяснить для себя одну простую вещь: обладательницей этой роскоши Елена Зеленская стала еще до того, как ее муж победил на президентских выборах. Богатые и успешные люди имеют полное право носить свои украшения, подчеркнул знаток моды. 

"Лучше, когда первая леди не обманывает свой народ. Все это имея, держать это дома и носить только на те мероприятия, где народ не увидит и фотографий не будет, - это мне кажется нечестным. Для первой леди, как и для президента, важно быть честным по отношению к своей стране и к своим гражданам. Эти аксессуары очень любят успешные люди, а неуспешные не становятся президентами и их женами. Почему бы в этом не ходить? Не продавать же ей сейчас это все и не ходить в масс-маркете, дабы соответствовать своему народу. 

Если бы у всех была возможность носить Cartier, Breguet, Graff, то любая бы женщина делала это, - продолжает Владислав Лисовец. - Не делают это только те, кто пытается обманывать людей вокруг них. А так, это нормальная практика: когда ты богатеешь, становишься известным, ты начинаешь пользоваться благами, дорогими вещами, покупать более качественные бриллианты и часы. В этом нет ничего зазорного. Но нужно объяснить людям, что все это уже было [куплено или подарено до победы Зеленского на выборах]. И важно стараться быть полезным своему народу. То, что ты носишь, - это не самое важное. Важно, что ты делаешь и как ты относишься к своей стране". 

Принято считать, что Елена Зеленская умеет подбирать образы, которые не только гармонируют с внешним видом мужа, но и выгодно подчеркивают ее внешность. Зеленская выглядит сдержанно и элегантно. При этом иногда она позволяет себе удивить людей неожиданным принтом и расцветкой. 

"Жена президента не должна быть вульгарной, - сказал ТВЦ.RU Владислав Лисовец. - Все остальное имеет место быть. Мы живем в XXI веке. Когда такие люди становятся президентами, их жены не должны ходить в старческой одежде, как серые скучные бабки. Очень красиво, когда первая леди страны чуть-чуть сексуальная, красивая, ухоженная. Она всех женщин в своей стране подтягивает, чтобы все выглядели опрятно". 

По словам стилиста, многие женщины, не имеющие вкуса, одеваются чересчур ярко. При этом обилие ярких красок в гардеробе отнюдь не всегда говорит о дурновкусии человека. "Если она не выглядит как цветочная клумба, то почему бы и нет? Это обычная женщина, а женщина должна быть красивой, ухоженной, эффектной и вдохновляющей. Несмотря на свой статус, она может быть разной: иногда скромной, иногда очень женственной, иногда молодой, иногда взрослой", - отметил Лисовец. 

Как сообщалось ранее, 21 апреля жители Украины выбрали нового президента. Согласно данным экзитполов, шоумен Владимир Зеленский набрал 73% голосов и одержал победу над Петром Порошенко с его 25% голосов. Через месяц Зеленский официально вступит в должность президента. 

Читайте также:
Новости по теме
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Владимир Зеленский с супругой Еленой
Владимир Зеленский с супругой Еленой
Владимир Зеленский с супругой Еленой
Владимир Зеленский с супругой Еленой
Владимир Зеленский с супругой Еленой
Владимир Зеленский с супругой Еленой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.