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Путин и глава Пензенской области обсудили развитие региона

14:55
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Президент провел встречу с Иваном Белозерцевым

Развитие промышленности, малого бизнеса и сельского хозяйства Пензенской области было в центре внимания президента. Владимир Путин принял в Кремле главу региона Ивана Белозерцева, сообщает "ТВ Центр".

Он доложил о результатах работы за прошлый год. Особые успехи - в аграрной сфере. По урожайности зерновых и зернобобовых область - лидер в Приволжье. А по производству мяса индейки занимает первое место в стране. Продукция идёт на экспорт в 12 зарубежных государств и объёмы поставок будут наращивать.

"Владимир Владимирович, хочу искренне поблагодарить за то, что есть возможность сегодня с Вами встретиться. Хочу поблагодарить от имени жителей-пензяков за то, что на протяжении многих лет Вы поддерживаете Пензенскую область в развитии. У нас построен федеральный кардиологический центр, перинатальный центр, новый драматический театр после пожара, филармония, зал органной музыки и киноконцертный зал, мост. Это десятки миллиардов рублей. Успешно работают предприятия военно-промышленного комплекса, справляются с государственным заданием, одновременно выполняем Ваше поручение по выпуску гражданской продукции. У нас рост по выпуску гражданской продукции за 2018 год составил 12%", - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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