Собянин проверил ход строительства ТПУ "Саларьево"

Улучшится транспортная доступность трех поселков в Новой Москве

В Новой Москве почти завершено строительство транспортно-пересадочного узла "Саларьево". Он будет обслуживать сразу три посёлка - Мосрентген, Московский и Сосенское.

Чтобы пассажирам было удобно, предусмотрен прямой выход со станции метро "Саларьево" в огромный многофункциональный комплекс, с торговыми галереями, гипермаркетом, кинотеатрами, кафе и ресторанами, так и в переход к автобусной станции.

Ежечасно здесь смогут проходить не менее 250 автобусов. В понедельник новый объект осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также пообщался с местными жителями, передает "ТВ Центр".