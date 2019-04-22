Медведев поручил помочь пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Огнем уничтожено более сотни жилых домов

Дмитрий Медведев распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим от лесных пожаров в Забайкальском крае. С этого поручения глава Кабмина начал совещание с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Как отметил глава правительства, в случае необходимости жителей Забайкалья следует направить в федеральные медицинские центры. Ранее Дмитрий Медведев поручил МЧС следить за ситуацией в крае и оказывать адресную помощь. В настоящий момент на региональном уровне принимаются решения о материальной поддержке пострадавшим.

"Нужно подключить и федеральные ресурсы наши здесь. Что же касается утраченного имущества, действительно всё нужно оценить и подготовить предложения. Я, кстати, когда разговаривал с губернатором, он упомянул о другом стихийном бедствии, которое там было, я имею ввиду наводнение, разрушение мостов, то, что связано с наводнением с точки зрения жилья, там эти вопросы решаются и в значительной степени решены. Что же касается восстановления мостов, там с этим есть проблемы я сказал, что мы это ещё раз оценим", - сказал Медведев.