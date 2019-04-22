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Россияне в ужасе от кровавой бойни на Шри-Ланке

15:01
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Москвичи несут цветы к посольству Шри-Ланки после серии терактов на острове

Москвичи не остались в стороне от трагедии в Шри-Ланке, где в выходные произошло сразу восемь терактов, в результате которых погибли более 300 человек, еще 500 получили ранения.

Жители и гости столицы второй день подряд несут цветы к посольству Шри-Ланки на улице Щепкина в Москве, передает "ТВ Центр". Оставляют записки, зажигают свечи. А ровно в полночь в знак траура по жертвам терактов была отключена подсветка на Останкинской телебашне.

Подробнее о кровавом воскресенье на Шри-Ланке смотрите в репортаже "ТВ Центра"

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