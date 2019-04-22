Россияне в ужасе от кровавой бойни на Шри-Ланке

Москвичи несут цветы к посольству Шри-Ланки после серии терактов на острове

Москвичи не остались в стороне от трагедии в Шри-Ланке, где в выходные произошло сразу восемь терактов, в результате которых погибли более 300 человек, еще 500 получили ранения.

Жители и гости столицы второй день подряд несут цветы к посольству Шри-Ланки на улице Щепкина в Москве, передает "ТВ Центр". Оставляют записки, зажигают свечи. А ровно в полночь в знак траура по жертвам терактов была отключена подсветка на Останкинской телебашне.

Подробнее о кровавом воскресенье на Шри-Ланке смотрите в репортаже "ТВ Центра"