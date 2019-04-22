Когда откроется центр художественной гимнастики в "Лужниках"

Он станет самым крупным в мире

Первые соревнования в Центре художественной гимнастики в Лужниках пройдут уже этим летом. Работы там завершаются и скоро на огромной площадке будет всё: тренировочные и хореографические залы, медицинский центр, гостиница для спортсменов. А главное - арена, современная и очень комфортная.

Взмах золотой ленты для строителей по сложности, как тройное сальто для гимнасток. Геометрически сложная крыша - лишь часть задумки уникального для России и самого крупного в мире центра художественной гимнастики в "Лужниках". Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Мы, когда его строили и проектировали, хотели, чтобы это здание было символом гимнастики, украшением города и "Лужников". Очень сложная крыша в виде ленточки гимнастической. Сделана из материала, имитирующего золотое покрытие - это тоже символично", - объясняет заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Своеобразное архитектурное напутствие на спортивные победы. Первые российские и международные соревнования пройдут здесь уже этим летом. Центр рассчитан на 4 тысячи зрителей. На трибунах уже появились первые кресла. Именно они определят основной цвет арены - бордовый в пиксельной раскладке.

Для того чтобы успеть в срок, круглосуточно работают больше тысячи человек. Уже почти все готово: хореографические, тренировочные залы, служебные помещения, гостиница для спортсменов. Везде идут отделочные работы. Первое, что увидят зрители в вестибюле, - так называемый русский стиль.

"Это хохлома. Русские народные орнаменты и узоры. Эти узоры достигаются с помощью мозаики, которая изготавливается специально в мастерской. Далее мы ее сюда привозим и уже наклеиваем на стены и колонны", - объясняет руководитель строительства Центра художественной гимнастики Максим Кузнецов.

Заканчивается строительство и еще одного крупнейшего объекта в "Лужниках" - Дворца водных видов спорта. Он станет подарком москвичам ко Дню города. Аналогов этому царству воды нет в России и в Восточной Европе: три бассейна и целый комплекс водных развлечений для всей семьи. Среди необычных аттракционов - "вертикальная труба". Но можно и просто покачаться на морской волне и поплавать в ленивой реке под открытым небом. Крыша над аквапарком раздвижная. Также в здании начали восстанавливать исторические барельефы старого бассейна. Теперь фигуры спортсменов установят внутри, а их увеличенные копии появились на фасадах плавательного комплекса.

Наталья Тарасов, Станислав Чубин, Александр Агашин. "ТВ Центр".