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В Третьяковке отреагировали на кражу картины Левитана

15:08
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Стала известна судьба картины "Летний пейзаж. Пашня"

А была ли кража? Скандал вокруг картины Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня". В понедельник появилась информация, что полотно украдено и даже уже выставлено на продажу за два с лишним миллиона рублей. Впрочем, спустя некоторое время картину нашли и в ближайшее время вернут владельцу. Теперь аукционный дом угрожает исками, а полиция проводит проверку.

Очередная громкая пропажа - и снова в мире искусства. Известнейшее полотно Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня" было украдено, передает "ТВ Центр". Любители живописи снова недоумевают: кто на этот раз посмел посягнуть на мировой шедевр. Информации пока, правда, немного. По некоторым данным, "Летний пейзаж" пропал сразу после того, как полотно передали по расписке - две недели назад! О пропаже заявил директор Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова. Сам музей уже поспешил снять с себя ответственность за полотно.

"По адресу они рядом с нами, но к нам они не имеют никакого отношения! Это частная коммерческая структура, занимающаяся художественным рынком. К рынку произведений искусства Третьяковской галереи отношения не имеет!" – заявила Анна Котляр, руководитель пресс-службы Третьяковской галереи.

При этом картина неожиданно обнаружилась на аукционе. Более того, на сайте Литфонда "Летний пейзаж" оказался еще полторы недели назад. Указаны все данные: и полное описание, и даже стоимость - два миллиона шестьсот тысяч рублей. Аукционный дом заявляет, что "Летний пейзаж" сдал сам владелец. Сделка якобы была официальной и по договору. В последнее время мировые шедевры живописи все чаще подвергаются нападкам. В конце января из Третьяковской галереи похитили полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри". Ограбление получилось действительно дерзким: мужчина просто подошел к картине, снял ее со стены и спокойно унес с собой. Посетители подвоха не заметили - вероятно, подумали, что вор - музейный сотрудник. Нашли преступника по горячим следам на следующий же день. Кто замешан в краже "Летнего пейзажа" пока неизвестно. В МВД выясняют обстоятельства ЧП. Однако картину уже нашли и сегодня же вернут на место.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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Фрагмент картины художника Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня"
Фрагмент картины художника Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня"
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