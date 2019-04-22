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В Подмосковье задержали продавцов оружия

15:15
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

У мужчин изъяли крупный арсенал - это автоматы, ружья и гранаты

Целый арсенал оружия обнаружили и изъяли у двух жителей Подмосковья. Им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает "ТВ Центр".

Задержали молодых людей в лесу, недалеко от Ногинска. Как раз в тот момент, когда они пытались продать клиенту автомат и более полусотни патронов. Сами торговцы тоже были вооружены, вероятно, для самообороны.

- Откуда взялось данное оружие?

- Нашёл, говорю!

-  Нашёл?

- Да.

- И положил себе в машину.

- Ну, на улице же не оставишь.

Мужчинам, видимо, вообще везло на подобные находки - у них дома, а ещё в гараже оперативники нашли настоящую коллекцию: пистолет-пулемёт, автоматы, ружья - в разборе, гранаты, а ещё две банки с порохом. Для кого всё это собирали - сейчас выясняет следствие.

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