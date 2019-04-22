В Подмосковье задержали продавцов оружия

У мужчин изъяли крупный арсенал - это автоматы, ружья и гранаты
Целый арсенал оружия обнаружили и изъяли у двух жителей Подмосковья. Им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает "ТВ Центр".
Задержали молодых людей в лесу, недалеко от Ногинска. Как раз в тот момент, когда они пытались продать клиенту автомат и более полусотни патронов. Сами торговцы тоже были вооружены, вероятно, для самообороны.
- Откуда взялось данное оружие?
- Нашёл, говорю!
- Нашёл?
- Да.
- И положил себе в машину.
- Ну, на улице же не оставишь.
Мужчинам, видимо, вообще везло на подобные находки - у них дома, а ещё в гараже оперативники нашли настоящую коллекцию: пистолет-пулемёт, автоматы, ружья - в разборе, гранаты, а ещё две банки с порохом. Для кого всё это собирали - сейчас выясняет следствие.