В Подмосковье задержали продавцов оружия

У мужчин изъяли крупный арсенал - это автоматы, ружья и гранаты

Целый арсенал оружия обнаружили и изъяли у двух жителей Подмосковья. Им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает "ТВ Центр".

Задержали молодых людей в лесу, недалеко от Ногинска. Как раз в тот момент, когда они пытались продать клиенту автомат и более полусотни патронов. Сами торговцы тоже были вооружены, вероятно, для самообороны.

- Откуда взялось данное оружие? - Нашёл, говорю! - Нашёл? - Да. - И положил себе в машину. - Ну, на улице же не оставишь.

Мужчинам, видимо, вообще везло на подобные находки - у них дома, а ещё в гараже оперативники нашли настоящую коллекцию: пистолет-пулемёт, автоматы, ружья - в разборе, гранаты, а ещё две банки с порохом. Для кого всё это собирали - сейчас выясняет следствие.