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В Москве разоблачили производителей контрафактного алкоголя

15:19
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Оперативники изъяли более тысячи готовых бутылок с суррогатом

На севере Москвы гости из ближнего зарубежья производили контрафактный алкоголь, пока цех не ликвидировали сотрудники полиции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Поточная линия была спрятана в гаражно-складском комплексе на Магистральной улице. Там, без выходных и праздников, разливали по бутылкам прозрачную жидкость, состав которой сейчас определяют эксперты. Затем на готовый товар наклеивали поддельные этикетки узнаваемых брендов, ну и, разумеется, акцизные марки. Оперативники изъяли более тысячи готовых бутылок с суррогатом, а также более двух тысяч спирта. Заведено уголовное дело.

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