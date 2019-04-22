В Москве разоблачили производителей контрафактного алкоголя

Оперативники изъяли более тысячи готовых бутылок с суррогатом

На севере Москвы гости из ближнего зарубежья производили контрафактный алкоголь, пока цех не ликвидировали сотрудники полиции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Поточная линия была спрятана в гаражно-складском комплексе на Магистральной улице. Там, без выходных и праздников, разливали по бутылкам прозрачную жидкость, состав которой сейчас определяют эксперты. Затем на готовый товар наклеивали поддельные этикетки узнаваемых брендов, ну и, разумеется, акцизные марки. Оперативники изъяли более тысячи готовых бутылок с суррогатом, а также более двух тысяч спирта. Заведено уголовное дело.