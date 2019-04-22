ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разрыдавшийся любовник убежал от гроба Цывиной

13:12
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Проститься с актрисой пришли также сын и дочь

В Москве прощаются с актрисой Ириной Цывиной. Церемония проходит в Доме кино.

Вирус или алкоголизм: что погубило Ирину Цывину
Какой запомнится актриса Ирина Цывина

Проводить Цывину в последний путь пришли друзья, коллеги и родственники. Одним из первых в зале появился сын актрисы от брака с Георгием Пусепом Евгений. 24-летний молодой человек очень тяжело переживает утрату матери, именно он нашел ее мертвой 18 апреля. Евгений разрыдался на прощании и спешно вышел на улицу.   

На церемонии также заметили последнего возлюбленного Цывиной Дениса. Мужчина принес букет алых роз и с трудом сдерживал эмоции. Однако присутствующих возмутил тот факт, что Денис быстро покинул зал, чтобы дать интервью прессе, пишет StarHit.

Дочь Цывиной прилетела ради похорон матери из Черногории, где она проживает с отцом Георгием Пусепой. Известно, что долгие годы их отношения были напряженными, но перед смертью мать и дочь примирились.

Ирина Цывина ушла из жизни в ночь на 18 апреля. Ей было 55 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Ирина Цывина
Ирина Цывина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.