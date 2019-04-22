Разрыдавшийся любовник убежал от гроба Цывиной

Проститься с актрисой пришли также сын и дочь

В Москве прощаются с актрисой Ириной Цывиной. Церемония проходит в Доме кино.

Проводить Цывину в последний путь пришли друзья, коллеги и родственники. Одним из первых в зале появился сын актрисы от брака с Георгием Пусепом Евгений. 24-летний молодой человек очень тяжело переживает утрату матери, именно он нашел ее мертвой 18 апреля. Евгений разрыдался на прощании и спешно вышел на улицу.

На церемонии также заметили последнего возлюбленного Цывиной Дениса. Мужчина принес букет алых роз и с трудом сдерживал эмоции. Однако присутствующих возмутил тот факт, что Денис быстро покинул зал, чтобы дать интервью прессе, пишет StarHit.

Дочь Цывиной прилетела ради похорон матери из Черногории, где она проживает с отцом Георгием Пусепой. Известно, что долгие годы их отношения были напряженными, но перед смертью мать и дочь примирились.

Ирина Цывина ушла из жизни в ночь на 18 апреля. Ей было 55 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.