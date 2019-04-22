Более 4 тысяч детей родились в больнице им. Вересаева по программе ЭКО

Отделению исполнилось 10 лет

Шанс стать мамой дарят в московской клинике имени Вересаева. За последние 10 лет там по программе ЭКО появились на свет тысячи малышей. Профессионализм медиков, а ещё самое современное оборудование, помогают преодолеть все барьеры и победить даже самый суровый диагноз.

Непоседу Степу догнать не может даже мама. Сегодня у него важное дело — идёт знакомиться с врачом. Одет парадно, настроен бесстрашно.

Стёпа - долгожданный ребенок. Ему уже 4 года. И ровно столько же его появления на свет ждали супруги Павловские, передает "ТВ Центр". Речь о серьезной работе врачей, медицинских процедурах, операциях и силе воли. На пути к цели Камилла долго искала "своего" доктора: обошла десятки дорогих медицинских центров, потратила уйму денег, и, что обидно, ценного времени. Со сложным диагнозом сумели справиться только в отделении ЭКО при больнице имени Вересаева. После второго ЭКО женщина забеременела.

"Когда мне сказали, что все получилось, и клетка 5 АА, которая сейчас Стёпа, прижилась и начала двигаться. Вот тогда был самый счастливый момент", - вспоминает Камилла Павловская.

То, что проблема репродуктивного здоровья существует, факт известный. Наследственность, перенесенные половые инфекции, необоснованные гинекологические операции, искусственное прерывание беременности: причин мужского и женского бесплодия немало. В двух государственных отделениях ЭКО, существующих в Москве, берутся за самые сложные случаи.

"Здесь целый замкнутый цикл. Женщина может прийти со своими проблемами бесплодия, поставить диагноз этого бесплодия и принять первые методы лечения бесплодия. Если оно не помогает, консервативное или оперативное лечение. Может подойти на второй этап экстракорпорального оплодотворения", - объясняет заслуженный врач РФ, к.м.н, зам.главного врача по акушерству и гинекологии филиала ГКБ им В. В. Вересаева, родильный дом №17 Татьяна Овешникова.

ЭКО - процесс многоступенчатый. После забора яйцеклетки с ними работают уже эмбриологи - выбирают лучшие и проводят процедуру оплодотворения. Наблюдают 5 суток и передают репродуктологу. Шансы стать мамой похожи на лотерею. За 10 лет здесь проведено -11 тысяч программ ЭКО. Те, кто вытянул счастливый билет, приходят за 2 и 3 ребенком.

"Результативность программ в Москве на сегодняшний день составляет около 45-50%. Если это женщина уже беременевшая, уже рожавшая, естественно, шансов на наступление беременности в программе ЭКО у нее больше", - говорит заведующая отделением ЭКО больницы имени Вересаева Карина Григорян.

За 10 лет только из этого отделения вышли более 4 тысяч новорождённых.

Анастасия Мартынова, Александр Козликин. "ТВ Центр", Москва.