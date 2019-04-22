Москвичи выбрали растения для озеленения своих дворов

В столице высадят около семи тысяч деревьев

В Москве стартовала весенняя акция "Миллион деревьев", передает "ТВ Центр". Её цель - дополнительное озеленение столичных дворов.

Высадка деревьев и кустарников началась на Новоясеневском проспекте, где появились береза, дуб, ель, сосна, рябина и яблоня, а также кусты роз, сирени, барбариса, жимолости и лапчатки. Выбирали растения с учётом пожеланий местных жителей. Всего этой весной в Москве в рамках акции высадят около семи тысяч деревьев и 200 тысяч кустарников. Озеленение пройдёт по заявкам москвичей, которые они оставляли на портале" Активный гражданин" и других интернет-ресурсах.