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В Московском зоопарке выпустили фламинго

15:43
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Птиц перевели в уличный вольер

В Московском зоопарке выпустили в открытый вольер розовых и красных, или кубинских, фламинго. Теперь  удивительные птицы грациозно прогуливаются по отмели Большого пруда, радуясь возможности расправить крылья на воле и пообщаться друг с другом при свете дня.

Сейчас у фламинго как раз романтический период: самцы пытаются произвести впечатление на самок. Чтобы увидеть это чудо, надо поторопиться: скоро птицы начнут устраивать гнёзда, и им будет не до романтики, передает "ТВ Центр".

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Фламинго в Московском зоопарке
Фламинго в Московском зоопарке
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