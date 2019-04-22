Появилось последнее фото погибших на Шри-Ланке детей миллиардера

Семья бизнесмена хотела отметить Пасху в Индийском океане

Трое из четырех детей самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена погибли в результате терактов на Шри-Ланке.

Семья Андерса Холча Повлсена приехала на Шри-Ланку на пасхальные каникулы. Недавно одна из дочек миллиардера опубликовала в своем Instagram фото, где она с братом и сестрой сидит у бассейна. Этот снимок стал последним в ленте Альмы Повлсен.

Информацию о гибели детей BBC News подтвердил представитель международной сети Bestseller, которой владеет Повлсен. Имена погибших детей не сообщаются.

Известно, что у 46-летнего Повлсена было четверо детей: Альма, Астрид, Агнес и Альфред. Недавно бизнесмен заявил, что его дети унаследуют все его состояние.

По оценкам Bloomberg, состояние Андерса Холча Повлсена составляет 5,7 миллиарда долларов. Он владеет акциями немецкого онлайн-магазина Zalando, ему принадлежит онлайн-ритейлер одежды ASOS и сеть магазинов Bestseller.

Как сообщалось ранее, террористы атаковали отели и церкви в нескольких городах Шри-Ланки. По последним данным, погибли 290 человек, в том числе около 35 иностранцев, еще 450 пострадали. Местная полиция арестовала 24 подозреваемых.